Profil Lily Indriani, Pembawa Baki Asal Papua yang Sepatunya Kirinya Lepas saat Upacara HUT RI

Lily Indiani Suparman Wenda saat sepatunya lepas usai mengibarkan bendera (Foto: Biro Pers Setpres)

JAKARTA - Kejadian tidak mengenakan terjadi seusai pengibaran Bendera Merah Putih di Upacara Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, di Istana Merdeka, Kamis, 17 Agustus 2023.

Usai Tim Paskibraka Indonesia Maju mengibarkan bendera, nampak sepatu pembawa baki bendera Merah Putih, Lily Indriani Suparman Wenda terlepas. Sepatu kirinya terlepas saat Lily kembali ke barisan usai mengibarkan bendera.

Namun Lily terlihat tenang dan tetap melanjutkan gerap langkahnya secara rapih seperti tim Paskibraka lainnya.

Sesekali Lily juga melempar senyum kepada masyarakat yang menyaksikannya bersama Tim Paskibraka Indonesia Maju untuk mengibarkan bendera merah putih.

Lily dan Tim Paskibraka Indonesia Maju berhasil mengibarkan bendera merah putih. Kesuksesan itu pun diapresiasi masyarakat yang hadir tepuk tangan meriah.

Diketahui, Lilly Indriani Suparman Wenda yang merupakan perwakilan dari Provinsi Papua Pegunungan terpilih sebagai pembawa bendera Merah Putih. Saat ini, ia menempuh pendidikan di SMAN 1 Wamena.