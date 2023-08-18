Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Visi yang Tak Dirumuskan dengan Baik, Hanya Jadi Jargon Politik

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |15:53 WIB
Jokowi: Visi yang Tak Dirumuskan dengan Baik, Hanya Jadi Jargon Politik
Presiden Joko Widodo (Foto: Raka Dwi Novianto)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, jika sebuah visi tidak dirumuskan secara baik tolok ukurnya, maka hal tersebut hanya menjadi jargon politik semata.

Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke 78 MPR RI, di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Awalnya, Jokowi mengatakan, tidak ada yang salah pada visi Pemerintah yang ingin membangun masyarakat yang adil dan makmur, ingin menjadi negara yang maju, bahkan ingin menjadi negara yang sejahtera. 

"Semua visi ini benar, namun menurut saya untuk mengeksekusinya harus jelas tolok ukurnya. Adil dan makmur apa tolok ukurnya? Negara maju, negara yang sejahtera apa tolok ukurnya?

Apakah pendapatan perkapita? Atau indeks pembangunan manusia atau tingkat pengangguran atau angka kemiskinan atau apa, atau justru semuanya," kata Jokowi dalam sambutannya.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi pun menegaskan, jika sebuah visi tidak jelas tolak ukurnya, maka hal itu hanya menjadi jargon politik semata.

"Karna visi jika tidak dirumuskan tolok ukurnya itu namanya jargon politik. Iya, jargon politik, tidak jelas bentuknya tidak bisa dijabarkan strateginya, tidak bisa dirumuskan langkah-langkahnya. Dan biasanya bisa dipastikan sulit akan terwujud," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
