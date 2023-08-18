Survei Indikator: Ganjar Jadi Capres dengan Elektabilitas Tertinggi

JAKARTA - Tingkat keterpilihan atau elektabilitas Ganjar Pranowo menduduki peringkat teratas sebagai calon presiden (Capres) dibandingkan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada Bulan Juli 2023 ini.

"Ganjar 35,2%, Prabowo Subianto 33,2% dan Anies Baswedan 23,9%," kata Burhanuddin dalam paparan hasil surveinya secara daring, Jumat (18/8/2023).

Burhanuddin menyampaikan bahwa elektabilitas ini terpotret ketika Indikator melakukan simulasi terhadap tiga nama. Dimana, ketiga nama tersebut hingga saat ini yang paling berpotensial maju sebagai Capres di 2024 mendatang.

Selain itu, kata dia, meskipun belum secara resmi didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), ketiga tokoh ini di atas kertas sudah memiliki kendaraan politik.

Diketahui, Ganjar Pranowo telah diusung PDIP dan PPP, Prabowo Subianto diusung Gerindra PKB Golkar dan PAN, dan Anies Baswedan diusung Nasdem Demokrat dan PKS.