HOME NEWS NASIONAL

Kenapa TNI Tidak Menginjak Karpet Merah? Ini Alasannya

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |16:06 WIB
Kenapa TNI Tidak Menginjak Karpet Merah? Ini Alasannya
TNI Tidak Menginjak Karpet Merah (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Ada alasan kenapa TNI tidak menginjak karpet merah yang jarang diketahui masyarakat umum. Hal itu terlihat saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghindari karpet merah dalam gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali akhir tahun 2022 lalu.

Dalam Instagramnya @bachren.71, Bachren mengunggah dua foto di mana foto pertama menampilkan sosok Prabowo yang berpakaian setelan jas abu-abu tengah berjalan di luar karpet merah. Sedangkan di foto kedua tampak Prabowo tengah berjalan di belakang Emmanuel Macron, Presiden Prancis.Aksi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto pun menyulut rasa penasaran netizen.

Beberapa alasan kenapa TNI tidak menginjak karpet merah rupanya telah dijelaskan oleh fotografer Prabowo yakni Bachren Lukskardinul.

Dia menjelaskan jika karpet merah dulunya disiapkan untuk para raja dan saat ini penggunaan karpet merah diperuntukan bagi kepala pemerintahan atau presiden sebuah negara.

Halaman:
1 2
      
