Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kenapa Cuaca Akhir-Akhir Ini Dingin Sekali? Ini Penjelasan BMKG

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |19:07 WIB
Kenapa Cuaca Akhir-Akhir Ini Dingin Sekali? Ini Penjelasan BMKG
Kenapa Cuaca Akhi-alhir ini Dingin Sekali (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan alasan kenapa cuaca akhir-akhir ini dingin sekali di bagian wilayah Indonesia. Salah satunya pada kawasan Bandung yang memiliki penurunan suhu sehingga terasa sangat dingin.

Menghimpun laman Twitter Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), cuaca akhir-akhir ini dingin sekali merupakan fenomena alamiah yang biasa terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau yakni pada bulan Juli, Agustus, hingga September.

Cuaca dingin mulai ditandai dengan pergerakan angin tenggara dari daratan Australia ke Indonesia. Pasalnya pada bulan Juli Benua Australia sedang berada pada musim dingin.

Tekanan atmosfer di benua ini yang relatif tinggi menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia ke Indonesia. Udara bertiup menuju Indonesia melewati perairan Samudera Indonesia yang juga permukaan lautnya relatif dingin.

Sehingga udara yang datang dari Australia ke Indonesia relatif lebih dingin. Itulah mengapa akhir-akhir ini udara terasa dingin sekali terutama pada beberapa daerah di bagian selatan khatulistiwa seperti Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186100/kepala_bmkg_faisal_fathani-d8A9_large.jpg
Siklon Tropis Senyar Terbentuk, BMKG : Waspada Cuaca Ekstrem di Aceh dan Sumut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/337/3185432/gelombang_tinggi-5Rir_large.jpg
Indonesia Dikepung Bibit Siklon Tropis Fina, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719/viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637/bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172578/gelombang-zLkS_large.jpg
BMKG: Waspada Gelombang Laut Tinggi Akibat Siklon Tropis Bualoi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161886/bencana-oiHU_large.jpg
Hujan Ekstrem Sejumlah Daerah, Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi Sepekan ke Depan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement