Kenapa Cuaca Akhir-Akhir Ini Dingin Sekali? Ini Penjelasan BMKG

JAKARTA- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan alasan kenapa cuaca akhir-akhir ini dingin sekali di bagian wilayah Indonesia. Salah satunya pada kawasan Bandung yang memiliki penurunan suhu sehingga terasa sangat dingin.

Menghimpun laman Twitter Badan Meteorologi dan Geofisika (BMKG), cuaca akhir-akhir ini dingin sekali merupakan fenomena alamiah yang biasa terjadi pada bulan-bulan puncak musim kemarau yakni pada bulan Juli, Agustus, hingga September.

Cuaca dingin mulai ditandai dengan pergerakan angin tenggara dari daratan Australia ke Indonesia. Pasalnya pada bulan Juli Benua Australia sedang berada pada musim dingin.

Tekanan atmosfer di benua ini yang relatif tinggi menyebabkan pergerakan massa udara dari Australia ke Indonesia. Udara bertiup menuju Indonesia melewati perairan Samudera Indonesia yang juga permukaan lautnya relatif dingin.

Sehingga udara yang datang dari Australia ke Indonesia relatif lebih dingin. Itulah mengapa akhir-akhir ini udara terasa dingin sekali terutama pada beberapa daerah di bagian selatan khatulistiwa seperti Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.