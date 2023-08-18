Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tinjau Kesiapan Pertemuan AMMTC, Kapolri Sambangi Labuan Bajo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |16:20 WIB
Tinjau Kesiapan Pertemuan AMMTC, Kapolri Sambangi Labuan Bajo
Kapolri Listyo Sigit Prabowo cek lokasi AMMTC di Labuan Bajo (Foto : MPI)
LABUAN BAJO - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan rombongan melakukan peninjauan kesiapan di lokasi pertemuan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Setibanya di Labuan Bajo, Jumat (18/8/2023), siang, Kapolri beserta pejabat utama (pju) Mabes Polri langsung melangkah ke lokasi Pertemuan AMMTC.

Sigit didampingi oleh Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti untuk mendengarkan rangkaian pertemuan AMMTC. Mulai dari kedatangan para delegasi 14 Negara hingga lokasi penandatanganan MoU.

Dalam hal ini, Kapolri meninjau dengan rinci dan seksama kepada jajarannya terkait dengan kesiapan acara internasional tersebut.

Setiap detail diperhatian guna mensukseskan acara AMMTC ke-17 di Labuan Bajo. Selain di venue penyambutan, nantinya Kapolri akan menjamu para delegasi di Kapal Pinisi sekaligus memperlihatkan keindahan alam dari Labuan Bajo.

Untuk diketahui, ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus hingga 23 Agustus 2023 di Labuan Bajo, NTT.

"Akan dilaksanakan kegiatan AMMTC yang terdiri dari 10 menteri ASEAN, Ketua AMMTC dan anggota delegasi, 10 Ketua AAMTC ASEAN, 3 negara mitra dialog dan satu negara peninjau," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Senin, 7 Agustus 2023.

Menurut Ramadhan, dalam pertemuan tersebut, yang akan dibahas ada kejahatan transnasional atau lintas negara masing-masing anggota.

"AMMTC diadakan setiap tahun atas dasar kesepakatan bersama untuk membahas isu-isu kejahatan transnasional yang mendesak dan atau berkembang yang memerlukan tindakan yang cepat," ujar Ramadhan.

AMMTC Listyo Sigit Prabowo Polri
