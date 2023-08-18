Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pentingnya Fleksibilitas, Jokowi: Jangan Terlalu Banyak Aturan Membelenggu

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |16:42 WIB
Pentingnya Fleksibilitas, Jokowi: Jangan Terlalu Banyak Aturan Membelenggu
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar tidak perlu ada banyak aturan yang membelenggu yang membuat Indonesia sulit bergerak dibandingkan negara lain.

Jokowi pun menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bersifat kaku. Sebab, dunia saat ini bergerak begitu cepat. Sehingga tantangan dan peluang berubah sangat pesat.

"Tapi yang ingin saya tegaskan kita tidak boleh kaku sebab dunia saat ini bergerak begitu sangat cepatnya tantangan dan peluang juga berubah sangat pesatnya setiap hari setiap jam bisa berubah ubah. Sehingga fleksibilitas menjadi sangat penting," kata Jokowi dalam sambutannya pada Hari Konstitusi dan HUT ke-78 di Gedung Nusantara IV, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Maka dari itu, Jokowi meminta agar tidak ada lagi aturan yang membelenggu. Berikan kebebasan, kata Jokowi, kepada eksekutif untuk mengahadapi perubahan.

"Jangan terlalu banyak aturan yang membelenggu, jangan terlalu banyak jebakan-jebakan yang kita buat sendiri sehingga kita tidak bisa bergerak. Beri kebebasan kepada eksekutif agar lincah dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian yang tentu saja harus disertai pengawasan yang efektif," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, fleksibilitas dalam memanfaatkan peluang bisa memenangkan persaingan ataupun kompetisi dengan negara lain.

"Artinya menurut saya aturan itu harus memberikan ruang fleksibilitas sehingga bisa bergerak cepat dalam memanfaatkan peluang untuk memenangkan persaingan," kata Jokowi.

Topik Artikel :
Joko Widodo Presiden jokowi
