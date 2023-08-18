Survei Indikator: Pemilih Jokowi di 2019 Sebagian Besar Pilih Ganjar Pranowo

JAKARTA - Sebagian besar pemilih Presiden Joko Widodo (Jokowi) di 2019 akan menjatuhkan pilihannya kepada Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (Bacapres) di 2024 mendatang. Hal ini terpotret dalam survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada bulan Juli 2023 ini.

Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa survei tersebut sengaja dilakukan lantaran belakangan ini tengah ramai diperbincangkan terkait arah dukungan basis pemilih Presiden Jokowi pada Pilpres 2024 mendatang.

"Kalo kita tanya ke publik, sebagian pendukung pak Jokowi masih melihat pak Jokowi itu pilihannya ke Ganjar," kata Burhanuddin dalam paparan hasil surveinya secara daring, Jumat (18/8/2023).

Dalam data yang dipaparkan Indikator Politik Indonesia, terlihat bahwa sebanyak 49,4% pemilih Jokowi-Ma'ruf Amin menjatuhkan pilihannya kepada Ganjar Pranowo.