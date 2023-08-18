Sekretaris Ditjen Minerba Kembali Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi Tukin ESDM

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Iman Kristian Sinulingga.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan pemanggilan Sekretaris Dirjen Minerba tersebut untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi tunjangan kinerja (Tukin) fiktif di Kementerian ESDM.

“Penyidikan perkara dugaan TPK pembayaran tunjangan kinerja pegawai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tersangka Priyo Andi Gularso,” kata Ali dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023).

BACA JUGA:

Ali menjelaskan, selain Iman Kristian, pihaknya juga memanggil Nurhasana seorang PNS Ditjen Minerba Kementerian ESDM. Akan tetapi, Ali tidak merinci terkait materi pemeriksaan terhadap keduanya.

BACA JUGA:

Untuk diketahui, KPK saat ini sedang mengusut kasus baru terkait dugaan korupsi manipulasi pembayaran dana tukin ASN Kementerian ESDM. Kasus tersebut ditaksir merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah.