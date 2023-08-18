Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Momen Kapolri Tinjau Kapal Pinisi untuk Menjamu Delegasi AAMTC di Labuan Bajo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |17:20 WIB
Momen Kapolri Tinjau Kapal Pinisi untuk Menjamu Delegasi AAMTC di Labuan Bajo
Kapolri tinjau Kapal Pinisi di Labuan Bajo. (Foto: Puteranegara)
LABUAN BAJO - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Kapal Pinisi Laksae yang merupakan tempat untuk menjamu delegasi pertemuan ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan pantauan langsung, Kapolri melihat langsung geladi bersih Kapal Pinisi yang akan menjadi tempat perjamuan delegasi AMMTC pada, Minggu, 20 Agustus 2023.

Sigit meminta kepada penanggung jawab acara untuk langsung melaksanakan simulasi rangkaian acara di Kapal Pinisi. Mulai dari keberangkatan delegasi dari lokasi pertemuan awal hingga menikmati perjamuan di Kapal Pinisi.

Perjamuan ini nantinya sekaligus memperlihatkan keindahan alam di Labuan Bajo, NTT. Delegasi akan menyaksikan secara langsung sunset atau matahari tenggelam di Labuan Bajo.

Dalam geladi bersih ini, Sigit menyaksikan dan memperhatikan tiap detailnya. Tak jarang, Ia meminta kepada penanggung jawab untuk memperhatikan secara rinci kesiapan-kesiapan kegiatan tersebut.

Untuk diketahui, ASEAN Ministerial Meeting On Transnational Crime (AMMTC) ke-17 akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus hingga 23 Agustus 2023 di Labuan Bajo, NTT.

"Akan dilaksanakan kegiatan AMMTC yang terdiri dari 10 menteri ASEAN, Ketua AMMTC dan anggota delegasi, 10 Ketua AAMTC ASEAN, 3 negara mitra dialog dan satu negara peninjau," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan, Senin 7 Agustus 2023.

Menurut Ramadhan, dalam pertemuan tersebut, yang akan dibahas ada kejahatan transnasional atau lintas negara masing-masing anggota.

