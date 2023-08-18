Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KPK Dikabarkan Geledah Kantor Kemnaker

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |17:26 WIB
<i>Breaking News!</i> KPK Dikabarkan Geledah Kantor Kemnaker
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan penggeledahan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI, di Jalan Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan, Jumat (18/8/2023).

Selain melakukan penggeledahan di Kantor Kemnaker, penyidik juga dikabarkan melakukan penggeledahan di Perum Taman Kota Blok B2 Nomor 9 Bekasi, Jawa Barat.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan tersebut diduga terkait pengadaan sistem proteksi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Hingga berita ini tayang, belum ada keterangan resmi dari pihak Kemnaker RI maupun pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penggeledahan tersebut.

(Awaludin)

      
