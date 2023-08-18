Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Bertemu Cak Imin, Hadiahi Sepasang Burung Lovebird Merah-Hijau

Angkasa Yudhistira , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |17:27 WIB
Ganjar Pranowo Bertemu Cak Imin, Hadiahi Sepasang Burung Lovebird Merah-Hijau
Ganjar Pranowo hadiahi Cak Imin sepasang burung lovebird warna merah-hijau (Foto : Istimewa)
JAKARTA – Bakal calon presiden Ganjar Pranowo bertemu Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin di Jakarta, Jumat (18/8/2023). Dalam pertemuan di kawasan Jakarta Selatan itu, Ganjar memberikan sepasang burung lovebird warna merah hijau untuk Cak Imin.

"Saya itu punya hadiah buat Cak Imin. Cak Imin kan suka burung, saya kasih hadiah burung," kata Ganjar dalam keterangannya yang diterima.

Ganjar kemudian memberikan hadiah itu ke Cak Imin. Sebuah kandang burung yang ditutupi kain hitam diberikan. Ketika Cak Imin membuka kain penutup kandang, ternyata isinya sepasang burung Lovebird.

"Lovebird itu setia, jadi kalau dia mati, pasangannya bisa ikut mati. Dan ini spesial Cak, Lovebird-nya berwarna merah dan hijau," ucap Ganjar.

Cak Imin tersenyum mendengar ucapan Ganjar itu. Ia pun melihat warna Lovebird yang diberikan Ganjar untuk memastikan warnanya.

Ganjar hadiahi Cak Imin sepasang lovebird merah-hijau (Foto : Istimewa)

"Tapi kepalanya yang merah lho cak, badannya yang hijau," ucap Ganjar disambut tawa Cak Imin.

Lagi-lagi, Cak Imin tersenyum. Ia pun sepakat dengan pernyataan Ganjar. "Iya dong (kepalanya yang merah). Yang penting ada hijaunya. Suwun ya mas," ucap Cak Imin.

