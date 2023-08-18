Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HUT Ke-78 RI, Polri Bentangkan Bendera Merah Putih Raksasa di Jembatan Pulau Balang

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |17:35 WIB
HUT Ke-78 RI, Polri Bentangkan Bendera Merah Putih Raksasa di Jembatan Pulau Balang
Polri bentangkan bendera raksasa di Jembatan Pulau Balang. (Foto: Dok Polri)
A
A
A

JAKARTA - Polri turut menyemarakkan perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-78, dengan membentangkan bendera Merah Putih raksasa di sejumlah wilayah di Indonesia.

Salah satunya, di Jembatan Pulau Balang, Kalimantan Timur. Pembentangan bendera dengan lebar dan 4 meter x 200 meter ini dilakukan pada 10 Agustus 2023.

"Kenapa harus jembatan Pulau Balang? Karena jembatan tersebut merupakan jembatan yg akan menghubungkan Balikpapan dengan IKN [Ibu Kota Negara] dan merupakan simbol megah yang sementara ini sudah ada terkait pembangunan IKN Nusantara di Kaltim," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam video kolosal Hari Kemerdekaan RI Ke-78, Jumat (18/8/2023).

Pembentangan bendera Merah Putih 'raksasa' itu melibatkan 1.000 orang dari beberapa unsur. Mulai dari antara lain gabungan tiga matra TNI di wilayah Kaltim, Polri dari berbagai satker, pemerintah daerah, Basarnas, BNN Daerah, BPBD, PUPR, hingga pelajar, mahasiswa, dan masyarakat adat.

Jenderal Pol. Listyo Sigit menilai peringatan kemerdekaan Indonesia tahun ini terasa istimewa lantaran Indonesia telah dinyatakan bebas dari pandemi COVID-19.

"Kemarin, kita berada dalam masa yang tak mudah. Masa di mana kita harus bersama-sama berjuang. Taklukkan semua tantangan yang ada," ujar Sigit.

Tampilan video menunjukkan bagaimana Indonesia berjuang memerangi virus Covid-19 yang mendunia. Sigit bersama jajaran juga berada di garis terdepan membantu menghadapi Covid-19.

"Kita terlahir dengan keberagaman. Kita berbeda, namun terikat satu tujuan. Kita tak sama, tapi akan terus bergerak bersama. Melangkah, terus merajut persatuan dan kesatuan," ucap Sigit.

Telusuri berita news lainnya
