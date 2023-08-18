Survei: Ganjar Pranowo Capres yang Paling Banyak Dipilih Gen Z

JAKARTA - Ganjar Pranowo menjadi bakal calon presiden (Bacapres) yang paling banyak dipilih oleh Gen Z dibanding Bacapres lainnya. Hal ini terpotret dalam hasil survei yang dilakukan oleh lembaga Indikator Politik Indonesia pada Bulan Juli 2023 ini.

Untuk diketahui, Gen Z merupakan kelompok usia di bawah 25 tahun. Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti, kelompok ini juga bisa dikatakan sebagai pemilih pemula.

Dari data yang dipaparkan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi terkait dengan pilihan pemilih berdasarkan usia terhadap tiga nama Capres yang muncul saat ini, terdistribusi sebagai berikut;

Kelompok usia di bawah 21 tahun, 40,4% memilih Ganjar Pranowo. Sementara, 33,9% menyatakan dukungannya terhadap Prabowo Subianto, sedangkan 21,9% memilih Anies Baswedan.

Berikutnya, kelompok usia 22-25 tahun, sebanyak 36,9% menjatuhkan pilihannya kepada Ganjar Pranowo. 29,6% menjatuhkan pilihannya kepada Pranowo Subianto dan 26,4% memilih Anies Baswedan.