HT Dukung Pemuda Perindo Wujudkan Bonus Demografi untuk Kemajuan Bangsa

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) mendukung regenerasi kepemimpinan di organisasi sayap kepemudaan Partai Perindo 'Pemuda Perindo'.

Pada momen tersebut Partai Perindo melakukan regenerasi pimpinan Ketua Umum organisasi sayap 'Pemuda Perindo' dari Effendy Syahputra kepada Michael Victor Sianipar.

HT berharap para kader dari Pemuda Perindo dapat berdampak bagi pembangunan bangsa Indonesia sehingga bangsa ini dapat memanfaatkan momentum bonus demografi dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Hary Tanoesoedibjo usai melantik Michael Victor Sianipar sebagai Ketua Umum Pemuda Perindo pada Jumat (18/8/2023) sore di kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat.

"Selain membangun produktivitas kader mudanya, Pemuda Perindo perlu mengambil bagian penting dalam kontribusi bangsa dan negara. Mengambil bagian kedepan paling efektif adalah melalui parpol, karena mereka akan membawa para anggota legislatif dan eksekutif," ujar Hary Tanoesoedibjo.

Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan Indonesia 20 tahun ke depan diprediksi akan memiliki 319 juta penduduk pada 2045 atau bertambah 40 juta jiwa penduduk.

"Bonus demografi pemuda ini harus dimanfaatkan dengan baik. Pemuda dampaknya hari ini dan akan mempengaruhi kebijakan ke depan," kata Hary Tanoesoedibjo.