Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

HT Dukung Pemuda Perindo Wujudkan Bonus Demografi untuk Kemajuan Bangsa

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |19:34 WIB
HT Dukung Pemuda Perindo Wujudkan Bonus Demografi untuk Kemajuan Bangsa
Hary Tanoe lantik Michael Sianipar sebagai Ketum Pemuda Perindo (Foto: MPI/Carlos)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Hary Tanoesoedibjo (HT) mendukung regenerasi kepemimpinan di organisasi sayap kepemudaan Partai Perindo 'Pemuda Perindo'.

Pada momen tersebut Partai Perindo melakukan regenerasi pimpinan Ketua Umum organisasi sayap 'Pemuda Perindo' dari Effendy Syahputra kepada Michael Victor Sianipar.

HT berharap para kader dari Pemuda Perindo dapat berdampak bagi pembangunan bangsa Indonesia sehingga bangsa ini dapat memanfaatkan momentum bonus demografi dengan baik.

Hal tersebut disampaikan Hary Tanoesoedibjo usai melantik Michael Victor Sianipar sebagai Ketua Umum Pemuda Perindo pada Jumat (18/8/2023) sore di kantor DPP Partai Perindo, Menteng Jakarta Pusat.

"Selain membangun produktivitas kader mudanya, Pemuda Perindo perlu mengambil bagian penting dalam kontribusi bangsa dan negara. Mengambil bagian kedepan paling efektif adalah melalui parpol, karena mereka akan membawa para anggota legislatif dan eksekutif," ujar Hary Tanoesoedibjo.

Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan Indonesia 20 tahun ke depan diprediksi akan memiliki 319 juta penduduk pada 2045 atau bertambah 40 juta jiwa penduduk.

"Bonus demografi pemuda ini harus dimanfaatkan dengan baik. Pemuda dampaknya hari ini dan akan mempengaruhi kebijakan ke depan," kata Hary Tanoesoedibjo.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187011//hary_tanoe-WONn_large.jpg
Hary Tanoe hingga Ahmad Muzani Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186919//hary_tanoesoedibjo_memberi_pesan_kepada_kampiun_kejurnas_pobsi_2025-Q0nc_large.jpg
Pesan Hary Tanoesoedibjo untuk Kampiun Kejurnas POBSI 2025: Pertahankan Prestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186895//jawa_barat_sukses_menjadi_juara_umum_kejurnas_pobsi_2025-qZTM_large.jpg
Jawa Barat Juara Umum Kejurnas POBSI 2025, Hary Tanoesoedibjo: Selamat Para Pemenang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834//wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186686//partai_perindo-HQOU_large.jpg
Tokoh Muda Sipirok Minta Pemerintah Tetapkan Banjir & Longsor Jadi Status Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186678//hary_tanoe-baOt_large.jpg
Hary Tanoe dan Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan CIFP 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement