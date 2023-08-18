Menpora Dito Optimis Kepemimpinan Michael Sianipar di Pemuda Perindo Berdampak Positif

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo optimis kepemimpinan Michael Victor Sianipar sebagai Ketua Umum Pemuda Perindo bisa membawa dampak positif bagi iklim kepemudaan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Dito Ariotedjo yang turut menghadiri pelantikan Michael Victor Sianipar sebagai Ketua Umum Pemuda Perindo pada Jumat (18/8/2023) sore di kantor DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Menteng Jakarta Pusat.

"Pak HT (Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia), saya mengucapkan terima kasih karena teman kita diberikan kesempatan. Saya bersama Michael sudah lama sekali, dan jam terbang (Michael) tidak perlu dipertanyakan," ujar Dito.

Michael disebut Dito dapat memberikan kursi di DKI Jakarta saat ia masih di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dito yakin prestasi yang lebih baik dapat diwujudkan saat bertugas di Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

"Di perahu pertama di level provinsi, kemudian pada perahu kedua di level DPR. Prinsipnya saya ingin memberikan selamat kepada Michael yang akhirnya bisa menjadi Ketum organisasi kepemudaan di partai. Semoga kedepannya bisa menjadi menteri kayak gua," kata Dito.

Dito menyebutkan pihaknya juga berharap kedepannya seluruh organisasi kepemudaan dapat berkonsolidasi dan memberikan program yang relevan bagi para pemuda Indonesia.

"Sebagai Menpora kita mendorong agar para 2024, generasi muda 61 persen ini bisa mencoblos di TPS. Kemenpora dan KPU akan memakai program sosialisasi agar anak-anak muda ini datang ke TPS. Salah satu peran organisasi kepemudaan ini adalah mau mencoblos. Soal pilihan itu terserah mereka. Tapi para pemuda agar mau datang ke TPS menggunakan hak suaranya," kata dia.