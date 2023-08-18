Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menpora Dito Optimis Kepemimpinan Michael Sianipar di Pemuda Perindo Berdampak Positif

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |19:49 WIB
Menpora Dito Optimis Kepemimpinan Michael Sianipar di Pemuda Perindo Berdampak Positif
Menpora Dito saat menghadiri pelantikan Michael Sianipar sebagai Pemuda Perindo (Foto: MPI/Carlos)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Dito Ariotedjo optimis kepemimpinan Michael Victor Sianipar sebagai Ketua Umum Pemuda Perindo bisa membawa dampak positif bagi iklim kepemudaan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Dito Ariotedjo yang turut menghadiri pelantikan Michael Victor Sianipar sebagai Ketua Umum Pemuda Perindo pada Jumat (18/8/2023) sore di kantor DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Menteng Jakarta Pusat.

"Pak HT (Hary Tanoesoedibjo, Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia), saya mengucapkan terima kasih karena teman kita diberikan kesempatan. Saya bersama Michael sudah lama sekali, dan jam terbang (Michael) tidak perlu dipertanyakan," ujar Dito.

Michael disebut Dito dapat memberikan kursi di DKI Jakarta saat ia masih di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dito yakin prestasi yang lebih baik dapat diwujudkan saat bertugas di Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

"Di perahu pertama di level provinsi, kemudian pada perahu kedua di level DPR. Prinsipnya saya ingin memberikan selamat kepada Michael yang akhirnya bisa menjadi Ketum organisasi kepemudaan di partai. Semoga kedepannya bisa menjadi menteri kayak gua," kata Dito.

Dito menyebutkan pihaknya juga berharap kedepannya seluruh organisasi kepemudaan dapat berkonsolidasi dan memberikan program yang relevan bagi para pemuda Indonesia.

"Sebagai Menpora kita mendorong agar para 2024, generasi muda 61 persen ini bisa mencoblos di TPS. Kemenpora dan KPU akan memakai program sosialisasi agar anak-anak muda ini datang ke TPS. Salah satu peran organisasi kepemudaan ini adalah mau mencoblos. Soal pilihan itu terserah mereka. Tapi para pemuda agar mau datang ke TPS menggunakan hak suaranya," kata dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187011//hary_tanoe-WONn_large.jpg
Hary Tanoe hingga Ahmad Muzani Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186919//hary_tanoesoedibjo_memberi_pesan_kepada_kampiun_kejurnas_pobsi_2025-Q0nc_large.jpg
Pesan Hary Tanoesoedibjo untuk Kampiun Kejurnas POBSI 2025: Pertahankan Prestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186895//jawa_barat_sukses_menjadi_juara_umum_kejurnas_pobsi_2025-qZTM_large.jpg
Jawa Barat Juara Umum Kejurnas POBSI 2025, Hary Tanoesoedibjo: Selamat Para Pemenang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834//wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186686//partai_perindo-HQOU_large.jpg
Tokoh Muda Sipirok Minta Pemerintah Tetapkan Banjir & Longsor Jadi Status Bencana Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186678//hary_tanoe-baOt_large.jpg
Hary Tanoe dan Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan CIFP 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement