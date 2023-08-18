Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Pranowo Unggul dalam Top of Mind Capres Menurut Survei Indikator

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |20:03 WIB
Ganjar Pranowo Unggul dalam Top of Mind Capres Menurut Survei Indikator
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbarunya. Hasilnya, bakal calon presiden (bacapres) PDIP menduduki peringkat pertama sebagai top of mind presiden. Ia mengalahkan nama bacapres lain seperti Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada 15-21 Juli 2023, Ganjar mendapat persentase sebesar 22,8 persen. Sedangkan Prabowo Subianto 22,2 persen dan Anies Baswedan 15,4 persen.

"Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto lebih banyak disebut sebagai calon yang akan dipilih sebagai presiden," kata peneliti utama Indikator Politik Burhanudin Muhtadi saat memaparkan hasil survei, Jumat (18/8/2023).

Burhanuddin menjelaskan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto sama sama unggul dari nama lain. Namun, berdasarkan survei kali ini, Ganjar juga mengungguli Prabowo.

"Masing-masing sekitar 22-23 persen, unggul signifikan dari nama lain," ucapnya.

Adapun urutan keempat sebagai top of mind diduduki Joko Widodo (Jokowi) dengan 4,2 persen. Disusul Ridwan Kamil dengan 0,7 persen, Sandiaga Uno dan Mahfud MD masing masing mendapat 0,4 persen, kemudian AHY 0,3 persen.

