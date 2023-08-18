Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terkait Penggeledahan KPK, Ini Penjelasan Kemenaker

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |21:18 WIB
Terkait Penggeledahan KPK, Ini Penjelasan Kemenaker
Kabiro Humas Kemenaker Chairul Fadly menjelaskan soal penggeledahan KPK. (MPI/Riyan Rizki)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah salah satu unit ruangan kerja di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI. Saat penggeledahan, KPK bertemu Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemenaker, I Nyoman Darmanta.

“Penggeledahan tidah tahu persis saya, tapi (KPK) bertemu dengan Pak Nyoman. Bertemu,” kata Kepala Biro Humas Kemenaker, Chairul Fadly Harahap kepada wartawan, Jumat (18/8/2023).

Chairul menyebutkan, penggeledahan itu berlangsung pada siang menuju sore hari ini secara singkat. Penggeledahan terkait Direktorat yang berhubungan dengan pekerja migran Indonesia (PMI).

"Unit (yang digeledah) tadi saya sampaikan Direktorat yang berhubungan dengan PMI, pekerja migran Indonesia, kalau dulu kita kenal PPTKLN. Sehingga yang berhubungan dengan itu," ujarnya.

Chairul belum bisa membeberkan secara rinci terkait penggeledahan oleh KPK tersebut. Dirinya mengatakan akan menyampaikan lebih lanjut jika sudah mendapatkan informasi secara lengkap.

