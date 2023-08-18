Imbas Konten Jilat Es Krim, Oklin Fia Bakal Dipanggil Polisi

JAKARTA - Imbas konten tak senonoh yang memperagakan menjilat es krim di depan kemaluan pria, selebgram Oklin Fia bakal dipanggil polisi.

"Ini masih kami baru minta keterangan dari pelapor, mudah-mudahan dalam waktu dekat terlapor (Oklin) juga akan kita undang," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin kepada wartawan, Kamis (17/8/2023).

Ia menambahkan, pemanggilan tersebut guna mengklarifikasi adegan yang diperagakan Oklin hingga viral di jagat maya.

"Ini masih undangan klarifikasi ya," ujarnya.