Usut Konten Oklin Fia Jilat Es Krim, Polisi Bakal Minta Keterangan MUI

Polisi akan minta keterangan MUI terkait video Oklin Fia jilat es krim. (Instagram)

JAKARTA - Polisi masih menyelidiki konten selebgram Oklin Fia menjilat es krim di hadapan seorang pria. Bahkan, pihak kepolisian bakal menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menelaah konten Oklin Fia tersebut.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Komarudin mengatakan, MUI dinilai menjadi salah satu ahli yang bisa menelaah terkait hal tersebut.

"Ada ahli termasuk dari rencana kami juga akan minta dari Majelis Ulama Indonesia apakah itu masuk kategori tindakan atau perbuatan mengarah kepada pornografi," ujar Komarudin kepada wartawan, Kamis (17/8/2023).

Tak hanya itu, Komarudin menambahkan, pihaknya juga bakal menggandeng Kominfo sebagai bentuk mencari dugaan UU ITE.

"Kemudian juga dari ITE nya kita juga akan meminta keterangan dari ahli Kominfo dan beberapa keterangan lain yang kami butuhkan," pungkasnya.