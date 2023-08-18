Rumah di Bukit Duri Terbakar, 21 Damkar Dikerahkan

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah rumah di Jalan Manggarai 1 RT 12 RW 01, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada Jumat (18/7/2023) dini hari. Sebanyak 21 unit pemadam kebakaran dengan 100 personel dikerahkan untuk memadamkan api.

“Bangunan rumah tinggal yang berlokasi di Jalan Manggarai Selatan 1, RT 12 RW 01, Kel. Bukit Duri, Kec. Tebet, Jakarta Selatan dilaporkan terbakar,” tulis keterangan akun Twitter @humasjakfire yang dilihat MNC Portal, Jumat (18/8/2023).

Dari keterangan yang disampaikan, petugas pemadam kebakaran mulai melakukan pemadaman sekitar pukul 02.40 WIB dengan pengerahan 21 unit pemadam kebakaran dan 100 personel dikerahkan.