HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Orang Tewas dalam Kebakaran Hotel di Jaksel

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |08:46 WIB
3 Orang Tewas dalam Kebakaran Hotel di Jaksel
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah hotel di kawasan Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/8/2023) dini hari tadi. Akibatnya, 3 orang meninggal dunia lantaran terjebak asap.

"Ada 6 orang (yang terjebak asap), 3 orang dibawa ke RS Fatmawati setelah dinyatakan meninggal," ujar Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Tribuana Roseno saat dikonfirmasi, Jumat (18/8/2023).

Menurutnya, kebakaran itu terjadi sekira pukul 00.00 WIB, di mana di hotel tersebut terdapat sejumlah kamar yang terisi tamu hotel. Api berhasil dipadamkan petugas Sudin Gulkarmat Jaksel pasca 2 jam petugas berjibaku memadamkan api.

Api mendadak muncul diduga dari lantai 2 hotel itu hingga akhirnya membuat tamu hotel itu terjebak di dalam kamar. Dari 6 orang tamu itu, 1 orang hingga kini masih menjalani perawatan medis di RS Fatmawati dam 3 orang meninggal dunia.

"Dugaan sementara api dari lantai dua, tapi kami masih menunggu hasil labfor," tuturnya.

Polisi, kata dia, belum bisa memastikan apakah penyebab kebakaran tersebut berasal dari puntung rokok di sofa lantai 2 hotel atau bukan. Sebabnya, polisi masih melakukan pendalaman lebih lanjut.

(Fakhrizal Fakhri )

      
Telusuri berita news lainnya
