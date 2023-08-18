Kebakaran di Hotel Melawai Diduga dari Puntung Rokok

JAKARTA - Kebakaran melanda si sebuah hotel kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (18/8/2023) dini hari tadi, di mana membuat 3 orang tamu tewas.

Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jaksel, Sukur Sarwono mengatakan bahwa kebakaran tersebut diduga berasal dari puntung rokok yang ada di lantai 2.

"Dugaan sementara karena puntung rokok di lobi hotel lantai 2," ujarnya.

Menurutnya, di lantai 2 tersebut tak ada ventilasi udara hingga asap yang membakar di lantai 2 itu memenuhi semua ruangan di lantai 2. Adapun di lantai 2 itu terdapat sejumlah ruangan, yang mana diantaranya ada 6 orang tamu hotel di 3 ruangan.

"Bangunan tak memiliki ventilasi sehingga asap memenuhi semua ruangan di lantai 2 dan 3," tuturnya.

Dia menerangkan, 20 unit mobil damkar dan 85 personel dikerahkan ke lokasi guna melakukan pemadaman api.