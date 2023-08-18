Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Hotel di Melawai Tewaskan 3 Tamu, Polisi Periksa Manager hingga Resepsionis

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |09:25 WIB
Kebakaran Hotel di Melawai Tewaskan 3 Tamu, Polisi Periksa Manager hingga Resepsionis
Kebakaran Tewaskan 3 Tamu Hotel/Ilustrasi Okezone
A
A
A

JAKARTA-Kebakaran melanda sebuah hotel kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (18/8/2023) dinihari.

Akibat peristiwa kebakaran tersebut, 3 orang tamu hotel tewas. Saat ini, polisi tengah mencari tahu penyebab pasti kebakaran tersebut dengan memeriksa pemilik hotel, maneger, hingga resepsionisnya.

"Pemilik, manager, sekuriti, dan resepsionis sementara kami sedang kami lakukan pemeriksaan," ujar Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Tribuana Roseno saat dikonfirmasi, Jumat (18/8/2023).

Polisi saat ini belum bisa menyampaikan identitas 3 orang tamu hotel yang tewas di hotel tersebut karena terjebak asap. Saat kebakaran terjadi, di hotel tersebut terdapat 10 orang tamu di 5 kamar ruangan berbeda dengan masing-masing kamarnya terdapat 2 orang.

Dari tamu-tamu tersebut, kata dia, 6 orang terjebak asap di lantai 2 hingga membuat 3 orang meninggal dunia. Korban yang terjebak berhasil dievakuasi telah dilarikan ke RSPP guna perawatan, begitu juga korban meninggal dibawa ke RS Fatmawati guna dilakukan visum.

"Keterangan resepsionis, ada 5 kamar terisi, yang mana tiap kamar terdapat 2 orang. Dari enam orang, 2 selamat, 1 masih dirawat di RSPP, dan 3 orang dibawa ke RS Fatmawati setelah dinyatakan meninggal dunia," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186983/kebakaran-Q7N6_large.jpg
Kebakaran di RS Pengayoman Jaktim Padam, Asal Api dari Gudang Cleaning Service
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186979/kebakaran-sj8D_large.jpg
Kronologi Lengkap Kebakaran RS Pengayoman Cipinang, Evakuasi Pasien Berlangsung Dramatis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186970/kebakaran_rs_pengayoman_cipinang-a3nU_large.jpg
Kebakaran RS Pengayoman Cipinang Berasal dari Gudang Logistik, Puluhan Pasien Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186667/kebakaran-brP0_large.jpg
Kebakaran Hebat Apartemen di Hong Kong, Kemlu: 7 WNI Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186636/mayat-ds4I_large.jpg
WNI Tewas dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong Jadi 6 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186631/kebakaran-UQq5_large.jpg
Korban Tewas Kebakaran Apartemen Wang Fuk Court Bertambah Jadi 128 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement