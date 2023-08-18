Kebakaran Hotel di Melawai Tewaskan 3 Tamu, Polisi Periksa Manager hingga Resepsionis

JAKARTA-Kebakaran melanda sebuah hotel kawasan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (18/8/2023) dinihari.

Akibat peristiwa kebakaran tersebut, 3 orang tamu hotel tewas. Saat ini, polisi tengah mencari tahu penyebab pasti kebakaran tersebut dengan memeriksa pemilik hotel, maneger, hingga resepsionisnya.

"Pemilik, manager, sekuriti, dan resepsionis sementara kami sedang kami lakukan pemeriksaan," ujar Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Tribuana Roseno saat dikonfirmasi, Jumat (18/8/2023).

Polisi saat ini belum bisa menyampaikan identitas 3 orang tamu hotel yang tewas di hotel tersebut karena terjebak asap. Saat kebakaran terjadi, di hotel tersebut terdapat 10 orang tamu di 5 kamar ruangan berbeda dengan masing-masing kamarnya terdapat 2 orang.

Dari tamu-tamu tersebut, kata dia, 6 orang terjebak asap di lantai 2 hingga membuat 3 orang meninggal dunia. Korban yang terjebak berhasil dievakuasi telah dilarikan ke RSPP guna perawatan, begitu juga korban meninggal dibawa ke RS Fatmawati guna dilakukan visum.

"Keterangan resepsionis, ada 5 kamar terisi, yang mana tiap kamar terdapat 2 orang. Dari enam orang, 2 selamat, 1 masih dirawat di RSPP, dan 3 orang dibawa ke RS Fatmawati setelah dinyatakan meninggal dunia," tuturnya.