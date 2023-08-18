Ini Identitas Korban Tewas dan Terluka Akibat Kebakaran Hotel F2 Melawai

JAKARTA - Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jaksel, Sukur Sarwono mengatakan, dalam kebakaran hotel F2 Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tersebut, pihaknya mengerahkan 20 unit mobil damkar dan 85 personel ke lokasi guna pemadaman api.

Api yang membakar sejak Jumat (18/8/2023) dinihari tadi sekira pukul 00.00 WIB berhasil dipadamkan sekira pukul 02.40 WIB. Dia juga mengungkapkan korban luka maupun yang tewas akibat peristiwa itu.

"Korban (meninggal), 1 pria bernama Hilal (42) dan dua wanita yang belum diketahui identitasnya, sedangkan tiga orang luka-luka yakni 2 laki-laki, Triyana (25) dan Firmansyah (27) serta satu wanita, Nadia (23)," katanya.

Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Tribuana Roseno mengatakan, polisi sedang mencari tahu penyebab pasti kebakaran tersebut dengan memeriksa pemilik hotel, maneger, hingga resepsionisnya.