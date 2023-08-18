Hari Kejepit, Sejumlah Ruas Jalan di DKI Jakarta Ramai Lancar

JAKARTA - Usai perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke-78 pada Kamis (17/8/2023) sejumlah ruas jalan di Jakarta ramai lancar.

Berdasarkan pengamatan MNC Portal Indonesia di Bundaran Patung Kuda, Jumat (18/8/2023), lalu lintas yang mengarah ke Jalan Medan Merdeka Barat terpantau ramai lancar di hari kejepit ini.

Terlihat suasana HUT RI yang ke-78 itu masih terasa di mana sejumlah titik kawasan bendera Merah Putih masih terpasang.

Sementara, untuk lalu lintas untuk yang mengarah ke Jalan Medan Merdeka Selatan juga terpantau ramai lancar. Terlihat sejumlah pihak kepolisian berjaga di sejumlah titik untuk mengamankan lalu lintas.