HOME NEWS MEGAPOLITAN

Arus Lalin Tol Arah Jakarta Terpantau Lancar, Sempat Macet Imbas Kepadatan Kendaraan

Irfan Maulana , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |10:06 WIB
Ilustrasi (Foto: Jasa Marga)
JAKARTA - Sejumlah ruas jalan tol menuju DKI Jakarta masih terpantau lancar pada hari ini, Jumat (18/8/2023).

Sempat terjadi kemacetan pada pukul 07.00 WIB dikarenakan kepadatan kendaraan, namun arus lalu lintas kembali lancar.

Petugas call center Jasa Marga, Lala menuturkan bahwa arus lalu lintas dari arah Tol Jagorawi menuju Jakarta terpantau lancar. Begitu pula dari arah Tangerang.

"Kondisi lalu lintas saat ini dari arah Jagorawi tujuan Jakarta Cawang, Kondisi lalu lintas masih terpantau normal lancar kedua arahnya," ucapnya saat dihubungi MNC Portal Indonesia, Jumat, (18/8/2023).

Kata dia, sempat terjadi kemacetan karena kepadatan kendaraan di tol Meruya KM 6. "Untuk ruas tol jakarta Tangerang saat ini dari arah Tangerang masih terpantau lancar sampai dengan ke arah kembangan, ada kepadatan sedikit di Meruya km 6, sampai dengan km 4 volume kendaraan saja," kata Lala.

Lanjut Lala, dari KM 4 menuju arah lampu merah Tomang kembali lancar. Begitu pula arus jalan tol dari arah Bogor menuju Jakarta.

"Kondisi lalu lintasnya masih normal lancar tidak ada hambatan sejauh ini. Dari arah Tangerang nya dari Tomang kondisi lalu lintas ke arah Tangerang juga masih normal Lancar," ucapnya.

