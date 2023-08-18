Kualitas Udara di Tangerang Buruk, WFH Bakal Diterapkan di Zona Terpilih

TANGERANG - Kualitas udara di wilayah Jabodetabek beberapa hari terakhir dalam kondisi buruk. Hal tersebut membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang akan menerapkan sistem work from home (WFH) di wilayah yang berdasarkan data, dan hasil survei memiliki kualitas udara yang buruk.

"WFH akan diterapkan, tapi dengan catatan memang kualitas udaranya buruk. Namun, untuk wilayah yang memiliki kualitas udara baik, seperti kawasan Puspemkab Tangerang, Tigaraksa, tentu tidak akan diterapkan," ujar Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, Jumat (18/8/2023).

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Tangerang mencatat, terdapat dua wilayah dengan kualitas buruk di Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil pengujian baku mutu udara.

Kabid Bina Hukum atau Wasdal Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) DLHK Kabupaten Tangerang, Ari Marogo mengungkapkan pihaknya mencatat ada dua wilayah dengan kualitas buruk di Kabupaten Tangerang berdasarkan hasil pengujian baku mutu udara. Pengujian baku mutu dilakukan di empat zona pilihan.

BACA JUGA: Heru Budi Fokus Tanggulangi Polusi Udara Jelang KTT ASEAN di Jakarta

Untuk zona pilihan itu, yakni zona perkantoran, industri, pemukiman dan transportasi. Dimana, keempat zona itu dilakukan pengujuan mulai dari Cikupa, Curug, Tigaraksa, Pasar Kemis dan Balaraja.

"Ada empat zona yang kita uji, dari keempat itu, mutu kualitas udara yang buruk berada di zona transportasi yang masuk Kecamatan Cikupa dan Balaraja," ujarnya.