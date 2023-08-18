Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kurangi Polusi Udara, Warga Tangerang Diminta Manfaatkan Transportasi Umum

Isty Maulidya , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |12:01 WIB
Kurangi Polusi Udara, Warga Tangerang Diminta Manfaatkan Transportasi Umum
Angkutan umum di Tangerang (foto: dok MPI)
A
A
A

TANGERANG - Kualitas udara di wilayah Jabodetabek beberapa hari terakhir menjadi perhatian karena dalam kondisi buruk. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, pada tahun 2022 tercatat ada sebanyak 221.936 mobil penumpang, dan sebanyak 963.300 sepeda motor di Kota Tangerang.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Tangerang mengimbau agar masyarakat mulai beralih memanfaatkan transportasi publik yang tersedia, yaitu Bus Rapid Transit (BRT) Tayo, dan angkot si Benteng. Kedua transportasi publik tersebut bisa dipilih masyarakat karena selain bisa menekan polusi udara, ongkos perjalanan pun lebih murah.

"Kami harap, masyarakat dapat beralih dari menggunakan kendaraan bermotor pribadi ke transportasi umum sebagai upaya mengurangi polusi udara. Kita sudah ada angkot si Benteng dan bus Tayo yang beroperasi mulai dari pukul 05.00 WIB hingga 19.00 WIB. Ongkosnya juga murah, hanya Rp2 ribu," harap Suhaely pada Rabu (16/8/2023).

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kota Tangerang, Tihar Sopian mengatakan asap dari kendaraan bermotor yang belum melakukan uji emisi dan tidak lolos uji emisi juga ikut memperparah kualitas udara di Kota Tangerang. Ditambah lagi saat ini Kota Tangerang sudah memasuki musim kemarau yang diprediksi lebih kering dari sebelumnya.

"Faktor-faktor lainnya adalah polusi udara dari banyaknya penggunaan kendaraan bermotor. Terlebih, banyak juga masyarakat yang belum melakukan uji emisi kendaraannya. Uji emisi ini sangat penting karena dampaknya bukan hanya bagi kendaraan saja, tetapi juga bagi lingkungan khususnya kualitas udara," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
