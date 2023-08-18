Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Wali Kota M Idris Klaim Depok Aman dari Polusi Udara

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |12:30 WIB
Wali Kota M Idris Klaim Depok Aman dari Polusi Udara
Wali Kota Depok, M Idris (foto: dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyebut kualitas udara di wilayah administrasinya masih tergolong aman dari polusi. Sebab, jumlah pabrik yang berlokasi di Depok cenderung lebih sedikit daripada di wilayah tetangga lainnya.

"Menurut alat pengukur kualitas udara, kita masih jauh di bawah kota-kota metropolitan yang ada sekitar Depok, karena memang pabrik-pabrik relatif lebih sedikit (di Depok) ketimbang daerah lainnya," kata Idris dalam keterangannya, Jumat (18/8/2023).

Idris menyebut, kualitas udara di Depok tergolong aman berdasar data yang diperoleh dari alat pengukur kualitas udara yang ada di sejumlah titik, seperti di Jalan Raya Sawangan, khususnya Jalan Margonda Raya.

"Dari sisi alat yang kita pasang di Balai Kota Depok dan Margonda relatif lebih rendah untuk polusi udara," ujarnya.

Idris menekankan, bukti kualitas udara di Kota Depok sangat aman adalah dengan meningkatnya penduduk yang datang.

"Kota Depok masih aman dan sangat aman, ini juga dibuktikan dengan penambahan penduduk Depok yang tahun ini relatif lebih banyak dari Jakarta ya penambahan penduduknya, migrasi penduduknya," ucap Idris.

Halaman:
1 2
      
