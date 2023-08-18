Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Modus Salam Tempel, Polres Bogor Tangkap 21 Tersangka Narkoba

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |12:36 WIB
Modus Salam Tempel, Polres Bogor Tangkap 21 Tersangka Narkoba
Polisi tangkap 21 tersangka narkoba di Bogor. (Foto: Putra Ramadhani)
BOGOR - Sebanyak 21 tersangka kasus penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Bogor ditangkap polisi. Para tersangka itu ditangkap polisi dalam kurun waktu dua pekan terakhir.

"Kami menangkap 21 orang tersangka. Satu orang tersangka di antaranya perempuan," kata Kasat Narkoba Polres Bogor AKP M. Ilham kepada wartawan di Polres Bogor, Jumat (18/8/2023).

Ada total 14 perkara dengan rincian 9 kasus sabu dan 5 kasus psikotropika. Barang bukti yang turut disita yakni 16,69 gram sabu, farmasi 11.601 butir dan psikotropika 77 butir.

"Untuk modus operandi dalam mengedarkan yaitu sistem tempel dan COD dengan jaringan peredaran meliputi wilayah Kabupaten Bogor. Motifnya mayoritas karena faktor ekonomi," ungkapnya.

narkotika Polres Bogor Narkoba
