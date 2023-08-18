Perkuat Ukhuwah Islamiyah, Muslimah Ganjar Meriahkan HUT Ke-78 RI di Jaksel

JAKARTA - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Muslimah Ganjar ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI) dengan mengadakan berbagai perlombaan di RT07 RW01, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Koordinator Wilayah Muslimah Ganjar, Fairus Qolbi mengatakan, kegiatan lomba kali ini bertujuan untuk memperkuat ukhuwah islamiyah serta memunculkan semangat juang dan nasionalisme.

“Di sini kami mengadakan semarak kemerdekaan 17 Agustus dengan mengadakan berbagai lomba bersama ibu-ibu dan masyarakat. Tujuannya untuk memunculkan semangat berjuang, nasionalisme, agar bersama-sama membangun bangsa dan negara,” tutur Fairus, Jumat (18/8/2023).

Semua peserta yang hadir sangat bersemangat dan menerima sosok Capres Ganjar Pranowo. Sebab, menurutnya Ganjar merupakan sosok yang tepat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa Indonesia.

“Semua masyarakat di sini welcome dengan Pak Ganjar. Karena sosoknya yang amanah, cerdas, dan dinilai cocok memimpin bangsa,” ujarnya.

“Kami sangat percaya dan optimis Indonesia tangguh, maju, dan lebih baik jika dipimpin sosok Pak Ganjar,” pungkasnya.