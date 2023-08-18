Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perkuat Ukhuwah Islamiyah, Muslimah Ganjar Meriahkan HUT Ke-78 RI di Jaksel

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |12:47 WIB
Perkuat Ukhuwah Islamiyah, Muslimah Ganjar Meriahkan HUT Ke-78 RI di Jaksel
Relawan Ganjar Adakan Lomba 17 Agustus di Jaksel/ist
A
A
A

JAKARTA - Relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Muslimah Ganjar ikut memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI) dengan mengadakan berbagai perlombaan di RT07 RW01, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Koordinator Wilayah Muslimah Ganjar, Fairus Qolbi mengatakan, kegiatan lomba kali ini bertujuan untuk memperkuat ukhuwah islamiyah serta memunculkan semangat juang dan nasionalisme.

“Di sini kami mengadakan semarak kemerdekaan 17 Agustus dengan mengadakan berbagai lomba bersama ibu-ibu dan masyarakat. Tujuannya untuk memunculkan semangat berjuang, nasionalisme, agar bersama-sama membangun bangsa dan negara,” tutur Fairus, Jumat (18/8/2023).

Semua peserta yang hadir sangat bersemangat dan menerima sosok Capres Ganjar Pranowo. Sebab, menurutnya Ganjar merupakan sosok yang tepat untuk melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa Indonesia.

“Semua masyarakat di sini welcome dengan Pak Ganjar. Karena sosoknya yang amanah, cerdas, dan dinilai cocok memimpin bangsa,” ujarnya.

“Kami sangat percaya dan optimis Indonesia tangguh, maju, dan lebih baik jika dipimpin sosok Pak Ganjar,” pungkasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement