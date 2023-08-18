Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Korban Tewas di Hotel F2 Melawai Terkunci di Kamar saat Kebakaran Hebat

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |13:27 WIB
3 Korban Tewas di Hotel F2 Melawai Terkunci di Kamar saat Kebakaran Hebat
Kebakaran Tewaskan 3 Tamu Hotel F2/MPI
JAKARTA-Kebakaran hebat melanda Hotel F2 Melawai, Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (18/8/2023) dinihari.

Dalam peristiwa itu, menyebabkan 3 orang meninggal dunia. Diduga, 3 korban tewas itu sempat terkunci di dalam kamarnya.

"3 korban (meninggal) itu tamu. Pertama dievakuasi itu 1 laki dan 1 perempuan, itu masih bernafas dan tertolong, 1 dibawa ke RS Pertamina, 1 ke RS Fatmawati. Belakangan tak bisa masuk, kamar terkunci," ujar Ketua RT 02/04, Melawai, Kebayoran Baru, Akui (54) di lokasi pada wartawan, Jumat (18/8/2023).

Dia membeberkan, dari 6 korban yang terjebak, 2 korban berhasil diselamatkan petugas Sudin Gulkarmat Jaksel lebih dahulu dalam 1 kamar, sedangkan 4 korban lainnya yang berada di kamar berbeda, 1 orang berhasil diselamatkan, sedangkan 3 orang tak selamat lantaran petugas kesusahan melakukan evakuasi pada korban.

"Itu kunci (pintu kamar korban) terkunci, didobrak kali ya atau gimana, agak lamban (karena pintu kamarnya terkunci) evakuasinya itu sehingga tak tertolong, ada 3 (korban meninggal), dua perempuan dan satu laki," tuturnya.

Telusuri berita news lainnya
