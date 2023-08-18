Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

1 Korban Kebakaran Hotel di Melawai Belum Teridentifikasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |14:24 WIB
1 Korban Kebakaran Hotel di Melawai Belum Teridentifikasi
Satu korban kebakaran hotel di Melawai belum teridentifikasi (Foto Ilustrasi: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda hotel F2 di kawasan Melawai, Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (18/8/2023) dinihari tadi mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Satu korban di antaranya masih belum teridentifikasi.

"Korban meninggal dunia inisial N, perempuan usia 25 tahun, lalu M 81 kelahiran 81 lelaki, usia sekitar 42 tahun, sedangkan 1 perempuan belum ada identitasnya, 24 tahunan (kisaran umurnya)," ujar Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Tribuana Roseno pada wartawan, Jumat (18/8/2023).

Menurutnya, dari 6 orang yang sempat terjebak itu, 3 korban selamat, di mana satu orang tak terluka dan tak dirujuk, 1 orang dirawat di RSPP, dan 1 orang dirawat di RA Fatmawati, Jakarta Selatan.

Adapun korban meninggal telah dibawa ke RS Fatmawati guna dilakukan visum.

"Keluarga korban meninggal masih dihubungi. Mereka (korban) sebagai tamu," tuturnya.

Dia menambahkan, 3 korban yang meninggal itu sepertinya bukan warga Jakarta, yang mana polisi juga masih mencari tahu lebih jauh alamat korban. Polisi baru mencatat nama-nama korban saja yang meninggal.

(Angkasa Yudhistira)

      
