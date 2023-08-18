1 Korban Kebakaran Hotel di Melawai Belum Teridentifikasi

JAKARTA - Kebakaran melanda hotel F2 di kawasan Melawai, Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (18/8/2023) dinihari tadi mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Satu korban di antaranya masih belum teridentifikasi.
"Korban meninggal dunia inisial N, perempuan usia 25 tahun, lalu M 81 kelahiran 81 lelaki, usia sekitar 42 tahun, sedangkan 1 perempuan belum ada identitasnya, 24 tahunan (kisaran umurnya)," ujar Kapolsek Kebayoran Baru, Kompol Tribuana Roseno pada wartawan, Jumat (18/8/2023).
Menurutnya, dari 6 orang yang sempat terjebak itu, 3 korban selamat, di mana satu orang tak terluka dan tak dirujuk, 1 orang dirawat di RSPP, dan 1 orang dirawat di RA Fatmawati, Jakarta Selatan.
Adapun korban meninggal telah dibawa ke RS Fatmawati guna dilakukan visum.
"Keluarga korban meninggal masih dihubungi. Mereka (korban) sebagai tamu," tuturnya.
Dia menambahkan, 3 korban yang meninggal itu sepertinya bukan warga Jakarta, yang mana polisi juga masih mencari tahu lebih jauh alamat korban. Polisi baru mencatat nama-nama korban saja yang meninggal.
(Angkasa Yudhistira)