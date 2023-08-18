Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Tewaskan 3 Tamu, Hotel F2 Melawai Baru Beroperasi 4 Bulan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |14:35 WIB
Kebakaran Tewaskan 3 Tamu, Hotel F2 Melawai Baru Beroperasi 4 Bulan
Kebakaran hotel tewaskan tiga orang. (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda Hotel F2 di kawasan Melawai, Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (18/8/2023) dini hari. Peristiwa itu mengakibatkan 3 orang tewas. Adapun hotel tersebut diketahui baru beroperasi selama 4 bulan.

"Iti kan dahulunya G2 atas nama Bungker, sekarang F2, yang mana sudah berbeda pemiliknya. Kalau hotel itu awalnya dari pemilik sebelumnya, pak Anton, yang mana 3 tahun beroperasi, lalu pemilik sekarang Pak Philip baru 4 bulan dia," ujar Ketua RT 02/04, Melawai, Kebayoran Baru, Akui (54), Jumat (18/8/2023).

 BACA JUGA:

Akui bercerita, awalnya tempat tersebut merupakan sebuah bank, yang mana lantas berganti kepemilikan dan dibuat menjadi Hotel G2 oleh pemilik bernama Anton pada tahun 2020. Anton lantas menjual tempat tersebut ke seorang WNA bernama Philip, yang mana berganti nama menjadi Hotel F2 dan mulai beroperasi pada saat Ramadhan 2023 lalu.

"Itu penginapan, hotel, sama bar di bawah itu, SPA tidak ada karena kalau SPA kan kayak diskotik, itu lingkungannya kecil, lingkupnya tak besar, kalau SPA kan besar yah," tuturnya.

 BACA JUGA:

Dia pernah memasuki hotel tersebut saat baru beroperasi, yang mana di lantai 1 terdapat minibar dan tempat untuk nongkrong. Namun dia belum pernah melihat lantai 2 dan 3 yang jadi lokasi kebakaran.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187179/kebakaran-uEA3_large.jpg
Kebakaran Maut di Apartemen Hong Kong, 13 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186983/kebakaran-Q7N6_large.jpg
Kebakaran di RS Pengayoman Jaktim Padam, Asal Api dari Gudang Cleaning Service
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186979/kebakaran-sj8D_large.jpg
Kronologi Lengkap Kebakaran RS Pengayoman Cipinang, Evakuasi Pasien Berlangsung Dramatis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186970/kebakaran_rs_pengayoman_cipinang-a3nU_large.jpg
Kebakaran RS Pengayoman Cipinang Berasal dari Gudang Logistik, Puluhan Pasien Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186667/kebakaran-brP0_large.jpg
Kebakaran Hebat Apartemen di Hong Kong, Kemlu: 7 WNI Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186636/mayat-ds4I_large.jpg
WNI Tewas dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong Jadi 6 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement