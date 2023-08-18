Kebakaran Tewaskan 3 Tamu, Hotel F2 Melawai Baru Beroperasi 4 Bulan

JAKARTA - Kebakaran melanda Hotel F2 di kawasan Melawai, Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (18/8/2023) dini hari. Peristiwa itu mengakibatkan 3 orang tewas. Adapun hotel tersebut diketahui baru beroperasi selama 4 bulan.

"Iti kan dahulunya G2 atas nama Bungker, sekarang F2, yang mana sudah berbeda pemiliknya. Kalau hotel itu awalnya dari pemilik sebelumnya, pak Anton, yang mana 3 tahun beroperasi, lalu pemilik sekarang Pak Philip baru 4 bulan dia," ujar Ketua RT 02/04, Melawai, Kebayoran Baru, Akui (54), Jumat (18/8/2023).

BACA JUGA:

Akui bercerita, awalnya tempat tersebut merupakan sebuah bank, yang mana lantas berganti kepemilikan dan dibuat menjadi Hotel G2 oleh pemilik bernama Anton pada tahun 2020. Anton lantas menjual tempat tersebut ke seorang WNA bernama Philip, yang mana berganti nama menjadi Hotel F2 dan mulai beroperasi pada saat Ramadhan 2023 lalu.

"Itu penginapan, hotel, sama bar di bawah itu, SPA tidak ada karena kalau SPA kan kayak diskotik, itu lingkungannya kecil, lingkupnya tak besar, kalau SPA kan besar yah," tuturnya.

BACA JUGA:

Dia pernah memasuki hotel tersebut saat baru beroperasi, yang mana di lantai 1 terdapat minibar dan tempat untuk nongkrong. Namun dia belum pernah melihat lantai 2 dan 3 yang jadi lokasi kebakaran.