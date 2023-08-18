Motif Bullying Pelajar di Depok Diduga Cemburu Kalimat Kamu Cantik

DEPOK - Aksi bullying atau perundungan sesama pelajar tingkat SMA terjadi di sebuah sekolah swasta Kota Depok, Jawa Barat. Video rekaman aksi bullying viral di media sosial.

Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan mengatakan, korban perundungan ada dua yakni berinisial RFS (16) dan KJS (15). Sedangkan terduga pelaku dilakukan FAA (16) dari sekolah berbeda.

Ia membeberkan, aksi perundungan diduga dipicu kalimat 'kamu cantik' di Whatsapp grup kepada mantan pacar dari terduga pelaku.

"Karena memang sudah janjian ada grup WA, korban menyebut kalimat 'kamu cantik' kepada mantan pacar dari pelaku. Jadi ada yang melaporkan itulah kalimat 'kamu cantik' cemburu mungkin janjian mau ketemuan ya datang ke sekolah tersebut," kata Nirwan saat ditemui di Mapolres Metro Depok, Jumat (18/8/2023).

"Masalah cewek," tambahnya.

Nirwan menambahkan, terduga pelaku mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) bersama empat orang rekan yang kini dijadikan saksi atas kasus perundungan.

"Pelaku datang sama teman temannya yang jadi saksi sebanyak 4 orang," ucapnya.