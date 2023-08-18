Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Bullying Sesama Pelajar di Depok, Pelaku Tampar Wajah Korban

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |14:52 WIB
Viral <i>Bullying</i> Sesama Pelajar di Depok, Pelaku Tampar Wajah Korban
Viral aksi bullying sesama pelajar di Depok. (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

DEPOK - Aksi perundungan atau bullying sesama pelajar tingkat SMA terjadi di sebuah sekolah swasta Kota Depok, Jawa Barat. Video rekaman aksi bullying viral di media sosial.

Wakasatreskrim Polres Metro Depok, AKP Nirwan Pohan mengungkapkan ada dua korban perundungan, yakni RFS (16) dan KJS (15). Sedangkan terduga pelaku adalah FAA (16) dari sekolah berbeda. Korban sempat ditampar pada bagian wajah saat aksi bullying dilakukan.

"Sempat ditampar wajahnya untuk sementara secara kasat mata tidak ada luka yang dialami. Iya (tangan kosong)," kata Nirwan saat ditemui di Mapolres Depok, Jumat (18/8/2023).

 BACA JUGA:

Nirwan menyebut erduga pelaku dan korban sempat satu kelas saat duduk di bangku SMP. Adapun SMP korban dan pelaku di tempat kejadian perkara yakni SMPIT Nururrahman.

"Satu kelas cuma pada saat sudah SMA ini kan sama-sama kelas 1 SMA pada waktu SMP di SMP yang sama di SMPIT Nururrahman itu," ucapnya.

Nirwan mengatakan, aksi perundungan diduga dipicu kalimat 'kamu cantik' di WhatsApp Grup kepada mantan pacar terduga pelaku.

"Karena memang sudah janjian ada Grup WA, korban menyebut kalimat 'kamu cantik' kepada mantan pacar dari pelaku. Jadi ada yang melaporkan itulah kalimat 'kamu cantik' cemburu mungkin janjian mau ketemuan ya datang ke sekolah tersebut," ujar Nirwan.

 BACA JUGA:

"Masalah cewek," tambahnya.

Sebelumnya, Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady mengatakan pihaknya juga masih menunggu laporan dari para korban bullying.

"Sudah diselidiki dan ditangani Satreskrim, menunggu laporan dari korban atau pelapor," kata Fuady saat dikonfirmasi, Selasa (15/8/2023).

