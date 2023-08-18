Kebakaran Hotel F2, Puslabfor Polri dan Inafis Polres Jaksel Olah TKP

JAKARTA - Kebakaran melanda Hotel F2 di kawasan Melawai, Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat (18/8/2023) dini hari, mengakibatkan 3 orang meninggal dunia. Guna mengetahui penyebab kebakaran, Tim Puslabfor Mabes Polri dan Inafis Polres Jakarta Selatan melakukan olah TKP.

Berdasarkan pantauan, mobil dari Tim Puslabfor Mabes Polri dan Inafis Polres Jakarta Selatan tiba di lokasi kebakaran pada Jumat (18/8/2023) menjelang sore, sekira pukul 14.40 WIB. Terdapat 4 orang lebih Tim Puslabfor Polri dan Inafis Polres Jaksel dalam tim tersebut.

Mereka hendak melakukan olah TKP di Hotel F2 Melawai, tempat terjadinya kebakaran hingga menewaskan 3 orang tamu. Hadir pula dalam tim tersebut Kanit Reskrim Polsek Kebayoran Baru, AKP Nunu Suparmi mendampingi tim yang hendak menggelar olah TKP tersebut.

Selain Tim Puslabfor Polri dan Inafis Polres Jakarta Selatan, terdapat pula pemilik Hotel F2 didampingi oleh pengacaranya. Mereka datang untuk menyaksikan dan melihat jalannya olah TKP di tempt usahanya itu.