INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Polisi Ditangkap, Polda Metro: Tidak Ada Hubungannya dengan Terorisme

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |15:07 WIB
3 Polisi Ditangkap, Polda Metro: Tidak Ada Hubungannya dengan Terorisme
Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA- Polda Metro Jaya membantah tiga anggota polisi terlibat kasus dugaan tindak pidana terorisme yang menyeret DE (28), karyawan PT KAI yang diduga terlibat aksi terorisme.

"Terkait anggota Polri (yang ditangkap), anggota Polri tidak ada hubungan dengan jaringan teror," ujar Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi di Markas Polda Metro Jaya, Jumat (18/8/2023).

Meski demikian, dia membenarkan penangkapan tiga anggota polisi. Ketiga anggota ditangkap terkait kasus penjualan senjata api ilegal bukan terkait aksi terorisme yang menyeret DE.

Tiga anggota yang ditangkap adalah Bripka Reynaldi Prakoso anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, kemudian Bripka Syarif Mukhsin anggota Renmin Samapta Polresta Cirebon Kabupaten dan Iptu Muhamad Yudi Saputra Kanit Reskrim Polsek Bekasi Utara.

"Informasi ini perlu kami luruskan. Operasi kami tetap lanjut, masih banyak senjata belum kami sita. Kami koordinasi dengan Densus dan Pom TNI," katanya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
