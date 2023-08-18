Hotel F2 di Melawai Kebakaran, Pemilik Bilang Apes

JAKARTA - Kebakaran melanda hotel F2 di kawasan Melawai, Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/8/2023) dini hari tadi mengakibatkan 3 orang meninggal dunia.

Salah satu pemilik hotel mengaku merasa apes dengan peristiwa tersebut lantaran hotelnya itu baru saja beroperasi selama beberapa bulan belakangan ini.

"Apes. Belum bisa ngomong apa-apa ya, karena saya baru hadir di sini. Ini kuasa hukum saya yang lebih bagus bisa bicara," ujar salah satu Owner Hotel F2 Melawai, Ester Winda di lokasi.

BACA JUGA: 1 Korban Kebakaran Hotel di Melawai Belum Teridentifikasi

Ester mengaku belum bisa berbicara banyak lantaran masih syok dan kaget atas insiden kebakaran yang menimpa tempat usahanya. Selain itu, saat kejadian dia tak sedang berada di hotelnya itu, namun dirinya mengaku sudah dimintai keterangannya oleh polisi.

Sementara itu, pengacara Ester, Mertua Diana Hutapea menerangkan, kliennya baru bergabung menjadi owner di Hotel F2 tersebut selama 2 bulan belakangan.

Kliennya sejatinya tak tahu tentang kronologi kebakaran tersebut lantaran tak sedang di lokasi saat insiden terjadi, hanya saja kliennya telah secara kooperatif memberikan keterangan pada polisi tentang insiden tersebut.

"Ownernya belum mengetahui secara pasti penyebab kebakaran, karena beliau juga tidak ada di tempat ketika peristiwa kebakaran itu terjadi tadi malam, dan kami juga baru sampai di lokasi," tuturnya.