Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hotel F2 di Melawai Kebakaran, Pemilik Bilang Apes

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |15:32 WIB
Hotel F2 di Melawai Kebakaran, Pemilik Bilang Apes
Hotel F2 di Melawai kebakaran, pemilik bernama Ester Winda bilang apes (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda hotel F2 di kawasan Melawai, Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/8/2023) dini hari tadi mengakibatkan 3 orang meninggal dunia.

Salah satu pemilik hotel mengaku merasa apes dengan peristiwa tersebut lantaran hotelnya itu baru saja beroperasi selama beberapa bulan belakangan ini.

"Apes. Belum bisa ngomong apa-apa ya, karena saya baru hadir di sini. Ini kuasa hukum saya yang lebih bagus bisa bicara," ujar salah satu Owner Hotel F2 Melawai, Ester Winda di lokasi.

Ester mengaku belum bisa berbicara banyak lantaran masih syok dan kaget atas insiden kebakaran yang menimpa tempat usahanya. Selain itu, saat kejadian dia tak sedang berada di hotelnya itu, namun dirinya mengaku sudah dimintai keterangannya oleh polisi.

Sementara itu, pengacara Ester, Mertua Diana Hutapea menerangkan, kliennya baru bergabung menjadi owner di Hotel F2 tersebut selama 2 bulan belakangan.

Kliennya sejatinya tak tahu tentang kronologi kebakaran tersebut lantaran tak sedang di lokasi saat insiden terjadi, hanya saja kliennya telah secara kooperatif memberikan keterangan pada polisi tentang insiden tersebut.

"Ownernya belum mengetahui secara pasti penyebab kebakaran, karena beliau juga tidak ada di tempat ketika peristiwa kebakaran itu terjadi tadi malam, dan kami juga baru sampai di lokasi," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/18/3187179/kebakaran-uEA3_large.jpg
Kebakaran Maut di Apartemen Hong Kong, 13 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186983/kebakaran-Q7N6_large.jpg
Kebakaran di RS Pengayoman Jaktim Padam, Asal Api dari Gudang Cleaning Service
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186979/kebakaran-sj8D_large.jpg
Kronologi Lengkap Kebakaran RS Pengayoman Cipinang, Evakuasi Pasien Berlangsung Dramatis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/338/3186970/kebakaran_rs_pengayoman_cipinang-a3nU_large.jpg
Kebakaran RS Pengayoman Cipinang Berasal dari Gudang Logistik, Puluhan Pasien Dievakuasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/18/3186667/kebakaran-brP0_large.jpg
Kebakaran Hebat Apartemen di Hong Kong, Kemlu: 7 WNI Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186636/mayat-ds4I_large.jpg
WNI Tewas dalam Kebakaran Apartemen di Hong Kong Jadi 6 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement