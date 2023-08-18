Digugat Warga, PDAM Depok: Kita Bakal Buat Pagar Sekeliling Water Tank Penahan Air

DEPOK - Direktur Operasional PDAM PT Tirta Asasta Depok, Sudirman mengatakan, pihaknya bakal membuat pagar atau dinding turap di sekeliling water tank atau penampungan air berkapasitas 10 juta liter di Sukmajaya, Depok.

Hal tersebut sebagai antisipasi dapat menahan air ketika terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti kebocoran tangki.

"Kita akan membuat pagar di sekeliling lahan kita yang kalau ada kejadian yang tidak diinginkan itu tidak ke mana-mana air. Kita bangun pagar sekeliling water tank. Kemudian, kalau kita lihat sekarang belum terurus itu ada landscape-nya," kata Sudirman di Kantor PT Tirta Asasta Depok, Jumat (18/8/2023).

Sudirman menekankan, water tank tersebut belum beroperasi sampai benar dinyatakan aman dari segala potensi yang terjadi.

"Saya juga sudah menjelaskan warga terkait water tank dan kenapa kita belum operasionalkan. Kita operasionalkan kalau benar benar aman," ujarnya.

Sebagai informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung telah memulai persidangan terkait polemik water tank raksasa di Kota Depok. Terbaru PTUN melakukan sidang langsung di lokasi water tank.

Diketahui, warga RT 2 RW 26 Pesona Depok Estate dan Perumnas Depok II Sukmajaya merasa khawatir terkait keberadaan water tank 10 juta liter di tengah permukiman padat penduduk.

(Arief Setyadi )