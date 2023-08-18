Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Digugat Warga, PDAM Depok: Kita Bakal Buat Pagar Sekeliling Water Tank Penahan Air

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |16:03 WIB
Digugat Warga, PDAM Depok: Kita Bakal Buat Pagar Sekeliling Water Tank Penahan Air
Direktur PDAM Depok PT Tirta Asasta Depok, Sudirman (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Direktur Operasional PDAM PT Tirta Asasta Depok, Sudirman mengatakan, pihaknya bakal membuat pagar atau dinding turap di sekeliling water tank atau penampungan air berkapasitas 10 juta liter di Sukmajaya, Depok.

Hal tersebut sebagai antisipasi dapat menahan air ketika terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti kebocoran tangki.

"Kita akan membuat pagar di sekeliling lahan kita yang kalau ada kejadian yang tidak diinginkan itu tidak ke mana-mana air. Kita bangun pagar sekeliling water tank. Kemudian, kalau kita lihat sekarang belum terurus itu ada landscape-nya," kata Sudirman di Kantor PT Tirta Asasta Depok, Jumat (18/8/2023).

Sudirman menekankan, water tank tersebut belum beroperasi sampai benar dinyatakan aman dari segala potensi yang terjadi.

"Saya juga sudah menjelaskan warga terkait water tank dan kenapa kita belum operasionalkan. Kita operasionalkan kalau benar benar aman," ujarnya.

Sebagai informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung telah memulai persidangan terkait polemik water tank raksasa di Kota Depok. Terbaru PTUN melakukan sidang langsung di lokasi water tank.

Diketahui, warga RT 2 RW 26 Pesona Depok Estate dan Perumnas Depok II Sukmajaya merasa khawatir terkait keberadaan water tank 10 juta liter di tengah permukiman padat penduduk.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/09/337/2828221/kpk-sita-barbuk-elektronik-usai-geledah-kantor-pdam-dan-diskominfo-bandung-gh3KmRcrk3.jpg
KPK Sita Barbuk Elektronik Usai Geledah Kantor PDAM dan Diskominfo Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/12/09/608/2324787/kejaksaan-tangkap-tersangka-korupsi-pdam-tirtanadi-AK09wrmhnS.jpg
Kejaksaan Tangkap Tersangka Korupsi PDAM Tirtanadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/13/519/2309322/air-pdam-berbau-solar-wali-kota-malang-sutiaji-minta-segera-ditangani-xSAS6OUtfF.jpg
Air PDAM Berbau Solar, Wali Kota Malang Sutiaji Minta Segera Ditangani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/19/525/1979687/kejati-jawa-barat-geledah-kantor-pdam-karawang-Pn1N3a6mVe.jpg
Kejati Jawa Barat Geledah Kantor PDAM Karawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/25/512/1968735/langkah-polisi-usut-pencemaran-air-di-dekat-rumah-jokowi-dianggap-tepat-gHYdiRC2WX.jpg
Langkah Polisi Usut Pencemaran Air di Dekat Rumah Jokowi Dianggap Tepat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/20/512/1966729/polisi-temukan-ada-unsur-kesengajaan-dalam-kasus-pencemaran-air-pdam-di-dekat-rumah-jokowi-GYH8nydKSk.jpg
Polisi Temukan Ada Unsur Kesengajaan dalam Kasus Pencemaran Air PDAM di Dekat Rumah Jokowi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement