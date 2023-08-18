Relawan Ganjar Semarakkan HUT Ke-78 RI Lewat Beragam Perlombaan Tradisional

JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Sahabat Ganjar turut menyemarakan HUT ke-78 RI. Mereka menggelar berbagai perlombaan tradisional hingga game online.

Perlombaan tersebut salah satunya digelar di Kantor DPP Sahabat Ganjar, Jakarta Selatan, Kamis 17 Agustus 2023. Beragam lomba tradisional yang digelar mulai dari lomba makan kerupuk, balap karung, hingga menemukan benda dalam tepung. Ratusan warga hadir menjadi pesertanya.

“Saya bisa ikut lomba 17-an dari Sahabat Ganjar ini dan saya juga dapat hadiah bagus nih di beberapa lomba tadi,” kata Anton Dwiputra, salah satu peserta lomba.

Tak hanya lomba tradisional, relawan pendukung calon presiden Ganjar Pranowo ini juga menggelar turnamen game online Mobile Legends. Total hadiahnya Rp7.500.000. Peserta yang mengikuti perlombaan ini dari berbagai sudut kota, bahkan dari luar daerah.

Menurut Ketua DPW Sahabat Ganjar DKI Jakarta Imron Rosyidi, rangkaian perlombaan untuk menghadirkan semangat baru dalam memperingati HUT ke-78 RI.

“Tentu lomba-lomba 17-an dan kompetisi Esport di DPP Sahabat Ganjar hari ini untuk memeriahkan perayaan HUT ke-78 RI dengan semangat baru dari Sahabat Ganjar sekaligus memperkenalkan sosok Ganjar Pranowo di mata masyarakat,” kata Imron.

Rizky Pratama, salah satu peserta turnamen Mobile Legends mengungkapkan, bahwa perlombaan yang digelar Sahabat Ganjar sangat unik. “Turnamen Mobile Legends di sini unik karena diselenggarakan oleh Sahabat Ganjar pakai tema 17-an dan hadiahnya lumayan besar kalau dibagikan ke squad saya,” kata Rizky.

Relawan Sahabat Ganjar yang ada di seluruh Indonesia secara serentak menggelar aneka lomba tradisional khas 17 Agustus pada hari yang sama. Misalnya di di Kota Depok, Sahabat Ganjar menggelar Liga Voli Ganjar Pranowo.