Water Tank 10 Juta Liter Dekat Permukiman di Depok Tuai Polemik, Warga Ingatkan Tragedi Situ Gintung

DEPOK - Keberadaan water tank atau penampungan air berkapasitas 10 juta liter milik PDAM PT Tirta Asasta di Sukmajaya, Depok masih menuai polemik. Diketahui polemik tersebut digugat warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Yuli bersama emak-emak lainnya warga RT 2 RW 26 Pesona Depok Estate II mengatakan, bahwa keberadaan water tank raksasa menjadi ancaman seperti kejadian di Situ Gintung, Tangerang Selatan yang merenggut ratusan jiwa beberapa waktu silam.

Menurutnya, satu nyawa hilang akibat keberadaan water tank raksasa milik PDAM Kota Depok itu merupakan ancaman yang luar biasa.

"Rumah kami menjadi ancaman bencana, ingat situ gintung satu nyawa itu luar biasa ancaman, tapi yang terjadi pada kami sekarang tidak bisa tidur," kata Yuli saat ditemui di lokasi, Jumat (18/8/2023).

Yuli pun meminta ketika ada pembangunan proyek agar mengedepankan perizinan hingga kajian lingkungan. Ia menilai jangan sudah jadi bangunannya baru dilakukan sosialisasi.

"Membuat sesuatu ada izin-perizinan ada kajian lingkungan, kan lucu tidak ada kajian lingkungannya dibangun dan akan sosialisasi kan lucu," ujarnya.

Yuli mengungkap bahwa water tank tersebut sempat uji coba diisi air setinggi tujuh meter pada 2021 silam. Namun mengalami kebocoran dan berhenti sampai sekarang uji coba yang dilakukan.

"Uji coba hanya 7 meter sudah bocor alhamdulillah bocornya tidak ke kami itu kejadian 2021 jadi berhenti tidak diisi," ucap Yuli.