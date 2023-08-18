Rumah Dekat Water Tank Depok, Warga Sebut Susah untuk Dijual dan Ditolak Bank

DEPOK - Keberadaan water tank atau penampungan air berkapasitas 10 juta liter milik PDAM PT Tirta Asasta di Sukmajaya, Depok masih menuai polemik. Diketahui polemik tersebut digugat warga ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Yuli bersama emak-emak lainnya warga RT 2 RW 26 Pesona Depok Estate II mengungkap bahwa rumah yang dimiliki dan warga lainnya ditolak bank saat mengajukan penjualan. Sebab, menurut bank lokasi rumah masuk ke dalam daerah rawan bencana seiring berbatasan langsung dengan water tank raksasa di Sukmajaya, Depok.

"Rumah kami kalau kita ajukan (penjualan) ke bank, bank tidak mau tidak terima alasannya karena daerah rawan. Jadi ada beberapa warga sudah mau menjual rumahnya bank menolak," ujar Yuli saat ditemui di lokasi, Jumat (18/8/2023).

Yuli menambahkan, bahwa dengan kehadiran water tank tersebut merugikan warga dari segi ekonomi hingga psikologi.

"Jadi (kami warga dirugikan) segi ekonomi, segi fisik dan psikologi," ungkapnya.

Yuli pun meminta ketika ada pembangunan proyek agar mengedepankan perizinan hingga kajian lingkungan. Ia menilai jangan sudah jadi bangunannya baru dilakukan sosialisasi.

"Membuat sesuatu ada izin-perizinan ada kajian lingkungan, kan lucu tidak ada kajian lingkungannya dibangun dan akan sosialisasi kan lucu," ujarnya.