HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tiga Orang Tamu Tewas saat Kebakaran, Pihak Hotel F2 Bakal Bertanggung Jawab

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |16:45 WIB
Tiga Orang Tamu Tewas saat Kebakaran, Pihak Hotel F2 Bakal Bertanggung Jawab
Hotel F2 pasca terbakar (foto: MPI/Ari)
A
A
A

JAKARTA - Pengacara salah satu Owner Hotel F2 Melawai, Mertua Diana Hutapea menyebutkan, Ester Winda selaku salah satu owner di hotel tersebut bakal bertanggung jawan atas tewasnya 3 orang tamu hotel. Pihaknya bakal meminta bantuan ke polisi agar bisa berkoordinasi dengan keluarga korban.

"Jadi, masalah korban jiwa ini kan kita belum mengetahui sebenarnya bagaimana gitu yah, jadi nanti kita lihat dari hasil pemeriksaan Labfor ini bagaimana. Nanti kita akan bersama kepolisian tuk berkoordinasi mana yang terbaik buat semua pihak," ujarnya pada wartawan, Jumat (18/8/2023).

Menurutnya, pihak kepolisian tengah menghubungi keluarga korban yang tewas dalam insiden itu, yang mana jenazah korban pun telah berada di RS Fatmawati. Maka itu, pihaknya bakal meminta bantuan ke polisi agar bisa berkomunikasi dengan keluarga korban yang tewas itu nantinya.

Pasalnya, kata dia, kliennya selaku salah satu Owner di hotel itu masih belum mengetahui sacara pasti kronologis kebakaran itu bisa sampai terjadi. Adapun tentang santunan terhadap korban meninggal, dia bakal berkoordinasi dahulu dengan kliennya lantaran dia juga baru bertemu Ester Winda di kantor polisi pada Jumat (18/8/2023) siang tadi.

"Iyah, nanti akan dibicarakan karena saya juga baru bertemu beliau, BAP tadi di Polsek Kebayoran Baru dan akan dilimpahkan ke Polres Jaksel," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
