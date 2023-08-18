Ridwan Kamil Usul Pemberlakuan WFH Bagi Pekerja di Bodebek

JAKARTA - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) mengatakan pihaknya akan memberlakukan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara wilayah wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek). Menurut kebijakan ini diperlukan guna mengatasi polusi udara karena kendaraan bermotor.

Kebijakan itu nantinya akan dibahas Ridwan bersama kepala daerah. Penyataan itu tersebut disampaikan Ridwan usai mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hingga pejabat lainnya di kantor Kemenko Marves di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat Jumat (18/8/2023)

"Pengurangan mobilitas itu pakai work from home harus digalakkan. Pemprov Jabar sudah melakukan, dimulai dari PNS, Bodetabek. Maka saya akan rapat dengan wali kota untuk kuatkan sektor PNS dan swasta lakukan pembatasan kerja ke kantor atau lakukan inovasi-inovasi lainnya,"kata Ridwan Kamil.

Terkait WFH, kata Ridwan baru diberlakukan untuk para ASN tingkat Provinsi Jawa Barat. Dengan ketentuan tiga hari WFH dan tiga hari work from office (WFO).

"Sudah kami lakukan di PNS Pemprov Jabar ada konsep 3-2, 3 hari kerja, 2 hari kordinasi di kantor. Ada 4-1, 4 hari kerja 1 hari kantor untuk pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan publik, kami lakukan. Pasca-COVID harusnya bisa permanen,"ujarnya.

Dengan demikian dia berharap kebijakan WFH dapat diberlakukan juga di wilayah Bodetabek. Namun kini, pihaknya tengah melakukan kajian.

"Poinnya, kami sudah melakukan (tingkat provinsi) cuma belum ke kota dan kabupaten, baru PNS saya, itu sudah dua bulan permanen. Khusus karena Jabodetabek sumbang pergerakan, ke Jakarta, kita akan perkuat. Minggu ini untuk dikaji,"katanya.

Pada kesempatan itu, Ridwan Kami juga menyampaikan hasil kajian terkait sumber polutan dikumpulkan oleh pemerintah. Hasilnya, kendaraan bermotor menyumbang konsentrasi partikel polusi PM2,5 tertinggi 75 persen sedangkan PLTU berada di angka 25 persen.