Dirreskrimum Tegaskan Penyuplai Senpi ke Terduga Teroris di Bekasi Bukan Anggota Polisi

JAKARTA - Kepolisian Daerah Metro Jaya menegaskan pemasok senjata api teroris Dananjaya Erbaning (DE) yang merupakan pegawai KAI bukan dari kalangan Polri. Pemasok merupakan warga sipil dan telah ditangkap.

Sebelumnya beredar informasi bahwa tiga anggota polisi yang diamankan terkait teroris Bekasi tersebut. Salah satunya yakni Iptu Muhamad Yudi Saputra selaku Kanit Reskrim Polsek Bekasi Utara disebut sebagai pemasok senjata api kepada Dananjaya.

"Ini berita yang salah, penyuplai senjata NMS dan G2 Combet sudah kami tangkap, itu sipil," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi kepada wartawan, Jumat (18/8/2023).

Hasil penyelidikan menemukan fakta, bahwa Iptu Yudi hanya mendapat titipan senjata api ilegal dari seseorang penjual senjata api ilegal. Senjata itu dititipkan oleh penjual senjata api ilegal ini karena ketakutan menjadi target operasi Polri.

"Operasi kami tetap berlanjut, masih banyak senjata yang belum kami sita termasuk kami deteksi beberapa pabrik yang akan kami adakan penangkapan," jelas Hengki.

Sebelumnya, Tim Densus 88 Antiteror Polri melakukan operasi penangkapan terduga teroris di wilayah DKI Jakarta. Kali ini eorang simpatisan ISIS ditangkap di wilayah, Bekasi.