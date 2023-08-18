Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pria Lampung Jadikan Puluhan Wanita Budak Seks di Penjaringan, Modusnya Kerja di Klinik Kecantikan

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 18 Agustus 2023 |17:10 WIB
Pria Lampung Jadikan Puluhan Wanita Budak Seks di Penjaringan, Modusnya Kerja di Klinik Kecantikan
Pria asal Lampung jadikan puluhan wanita budak seks di Penjaringan, Jakarta Utara (Foto: Yohannes Tobing)
A
A
A

JAKARTA - Tim Resmob Unit Reskrim Polsek Metro Penjaringan menangkap seorang pria asal lampung berinisial TW (23) yang terbukti telah menjual seorang wanita kepada pria hidung belang di lokalisasi Cafe Royal Melati, RT 03 RW 013, Penjaringan, Jakarta Utara.

Kapolsek Metro Penjaringan Kompol M. Bobby Danuardi mengatakan, pengungkapan ini bermula dari laporan masyarakat melalui hotline Mabes Polri 110 yang mengaku bahwa saudara atau adik kandungnya MJS telah hilang lalu ditindaklanjuti Polsek Metro Penjaringan. 

"Jadi si pelapor ini kakak kandung dari korban, yang mana isi laporannya menyatakan bahwa kakak korban ini kehilangan adik perempuannya. Setelah ditelusuri korban ini ingin melamar pekerjaan yang dijanjikan MJS bekerja di sebuah klinik," Kata Bobby, Jumat (18/8/2023).

Mendapat laporan tersebut, Tim Resmob yang dipimpin langsung Kanit Reskrim Kompol Harry Gasgari langsung mendatangi sebuah tempat kost di Jalan Tanah Pasir Dalam Raya RT 10 RW 09, Penjaringan yang diketahui korban disekap didalam ruangan.

"Ada ancaman, bahwa adik pelapor apabila kabur akan dibunuh. Jadi si adik ini melaporkan kepada kakaknya. Tim opsnal resmob, kanit reskrim dan kasubnit resmob langsung datangi lokasi menemukan korban MJS dan korban wanita lainnya ada di kamar kos," kata Bobby.

Menurut Bobby, di lokasi tersebut pihaknya juga menemukan dan menangkap tersangka TW. Kemudian, berdasarkan para wanita saksi CMS, SW, NU, SR, dan MJS membenarkan bahwa mereka dipekerjakan kafe royal sebagai wanita penghibur.

"Kemudian, tim datang ke lokasi cafe untuk penggledahan dan menemukan barang bukti seperti alat kontrasepsi, buku catatan, uang, handphone. Berdasarkan pengakuan TW, dirinya telah menjalankan bisnis haram selama tiga bulan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/09/340/3153875/psk_online_tewas_mengenaskan_di_kawasan_ikn_pelaku_ditangkap_di_cianjur-PUVF_large.jpg
PSK Online Tewas Mengenaskan di Kawasan IKN, Pelaku Ditangkap di Cianjur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/338/3152721/viral-cCxh_large.jpg
Hotman Paris Geram Gadis 15 Tahun Dijual Jadi PSK di Bar Mangga Besar hingga Hamil 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/338/3150094/belasan_perempuan_diduga_psk_online_kocar_kacir_saat_petugas_gerebek_kontrakan-A3Cn_large.jpg
Belasan Perempuan Diduga PSK Online Kocar-kacir saat Petugas Gerebek Kontrakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/337/3038261/miris-tergiur-gaji-besar-50-orang-korban-tppo-jadi-psk-di-sydney-malah-tak-dibayar-Dvz5IvSgVR.jpg
Miris, Tergiur Gaji Besar 50 Orang Korban TPPO Jadi PSK di Sydney Malah Tak Dibayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/340/3036431/duh-wanita-cantik-di-serang-jual-teman-rp1-5-juta-ke-pria-hidung-belang-nkrm3BsVUz.jpg
Duh! Wanita Cantik di Serang Jual Teman Rp1,5 Juta ke Pria Hidung Belang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/609/3033684/3-muncikari-dan-4-psk-terjaring-razia-tarifnya-hingga-rp5-juta-SP25NnYeIW.jpg
3 Muncikari dan 4 PSK Terjaring Razia, Tarifnya hingga Rp5 Juta
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement