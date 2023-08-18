Terekam CCTV, Motor Warga Pademangan Raib saat HUT Ke-78 RI

JAKARTA - Aksi pencurian motor (curanmor) terjadi di Jalan Satria RT 11/01 Kelurahan Pademangan Barat, Pademangan, Jakarta Utara. Sebuah sepeda motor Honda Beat milik seorang ibu rumah tangga hilang saat terparkir didepan rumah digasak spesialis curanmor.

Aksi pencurian ini pun sempat terekam CCTV dan viral di sosial media instagram. Berdasarkan rekaman kamera CCTV, pelaku berjumlah dua orang berboncengan naik motor. Dua pelaku ini memiliki peran yang berbeda dalam melancarkan aksinya.

Satu pelaku berperan sebagai eksekutor sementara satunya lagi bertugas yang mengawasi situasi. Sebelum melancarkan aksinya, pelaku yang bertugas eksekutor melihat kondisi lingkungan sekitar yang ramai warga lalu lalang.

Ketika sudah terlihat sepi, pelaku eksekutor langsung melakukan pencurian motor Beat yang terparkir dalam hitungan detik. Kejadian inipun membuat pemilik kaget, pasalnya pencurian terjadi saat momen hari kemerdekaan 17 Agustus.

Pemilik motor yang menjadi korban pencurian Sulistiowati (53) mengatakan kejadian ini, terjadi saat dirinya sedang istirahat usai mengikuti lomba 17 Agustusan di lingkungannya. Kemudian, suaminya menanyakan keberadaan motor yang baru dipakainya.

"Awalnya pas suami saya datang dia nanya motor kemana, saya kebetulan lagi di dalam dan kaget karena posisinya motor ada di luar. Tapi karena kuncinya masih ada kita kaget lah motor sudah hilang," kata Sulis saat ditemui di lokasi, Jumat (18/8/2023).