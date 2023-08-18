Mobil Toyota Fortuner Terguling di Tol Cijago Depok, Ini Penyebabnya

DEPOK - Sebuah mobil Toyota Fortuner berwarna putih dengan nomor polisi F 1496 PX yang dikemudikan Yovan Raju (22) mengalami kecelakaan tunggal dan terguling di ruas Tol Cijago KM 22 700 B mengarah ke Kukusan, Sukatani, Tapos, Depok, Jawa Barat, Jumat (18/8/2023) sore.

Pelaksana tugas (Plt) Kasatlantas Polres Metro Depok, Kompol Sugianto membeberkan bahwa pengemudi Fortuner membanting stir saat menghindari mobil yang di depan hingga terguling.

"Pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas mobil Fortuner melaju di lajur 2 dari arah Timur ke Barat melalui Jalan tol cijago, sesampainya di KM 22:700 (arah kukusan), Sukatani, Tapos, Depok pengemudi menghindari mobil yang berada di depannya sehingga banting stir ke lajur 1 atau ke kiri hingga mobil fortuner tersebut terbalik," kata Sugianto saat dikonfirmasi.

Sugianto menyebut bahwa pengemudi mengalami kecelakaan tunggal. Fortuner mewah itu pun ringsek parah.

"Kecelakaan lalu lintas tunggal (out of control) mobil mengalami kerusakan cukup parah. Gardiel milik Tol Cijago rusak," ucapnya.

Lebih lanjut, Sugianto menyebut pengemudi Fortuner mengalami luka ringan robek pada bagian telinga dan memar pada bagian pelipis.

"Korban di lakukan tindakan medis di RS Eka Hospital Kota Wisata Cibubur," ungkapnya.

(Awaludin)